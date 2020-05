Após 20 dias sem contágios, Montenegro declara-se "país livre de coronavírus"

O Montenegro declarou-se esta segunda-feira um "país livre de coronavírus" ao considerar que venceu a pandemia da covid-19 no seu território, que não regista agora oficialmente nenhum caso de infeção após 20 dias consecutivos de provas com resultados negativos.

"Somos o último país europeu que registou um 'primeiro caso' da covid-19 e o primeiro que conseguiu erradicar o vírus!", declarou em comunicado oficial o ministro da Saúde, Kenan Hrapovic.

Segundo o Instituto de saúde pública montenegrino, este pequeno país do Adriático de 650.000 habitantes não regista um novo contágio por coronavírus desde 4 de maio, com um total de 324 casos contabilizados desde a deteção do primeiro, em 17 de março.

No domingo foram examinadas 140 pessoas e sem resultados positivos, com as autoridades e concluírem que neste momento, no país, "não existe nenhum caso ativo de infeção" pelo coronavírus.

O Instituto de saúde anunciou que caso a ausência de novos contágios se prolongue durante num período de 28 dias, o Montenegro proclamará oficialmente o fim da epidemia em 02 de junho.

Hrapovic agradeceu ao médicos e pessoal sanitário, e ainda à população, pelo seu comportamento que facilitou esta evolução favorável.