Brasil com mais de 15 mil casos nas últimas 24 horas

O Brasil registou até hoje um total de 363.211 casos e 22.666 mortes provocadas pelo novo coronavírus, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde do país.

Nas últimas 24 horas foram confirmados 653 mortes e 15.183 mil novos casos de Covid-19 no país.

O órgão de saúde do Governo brasileiro frisou que existem 190.634 casos da doença em acompanhamento e que 149.911 pessoas infetadas já estão recuperadas, adiantando ainda que permanecem em investigação 3.544 óbitos cujas causas não estão determinadas.

O Brasil é o segundo país com maior número de casos da doença, segundo dados divulgados pela Universidade norte-americana Johns Hopkins, atrás apenas dos Estados Unidos, que regista já mais de 1,6 milhões de casos do novo coronavírus.

Na última sexta-feira, a Organização Mundial de Saúde (OMS) apontou que a América do Sul se tornou "outro epicentro" do novo cornavírus e citou o Brasil como o país da região que está a ser mais afetado.

Na manhã de hoje, o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, participou de um ato de apoio ao seu Governo, em Brasília, no qual cumprimentou manifestantes sem máscara e promoveu aglomerações, contrariando as recomendações dos especialistas da área da saúde que determinaram que o contacto entre as pessoas é o principal forma de proliferação da Covid-19.

"Estou aqui em Brasília agora, numa demonstração espontânea do povo pela democracia e liberdade e procurando o Brasil siga adiante", disse Bolsonaro enquanto se dirigia aos manifestantes, em declarações gravadas num vídeo publicado em suas redes sociais.

Momentos antes de se reunir com seus apoiantes, o chefe de Estado brasileiro realizou um sobrevoo de helicóptero para observar uma caravana de veículos também convocada para apoiar seu Governo.

Presidente do Supremo Tribunal Federal internado com sintomas da Covid-19

Também hoje, o Supremo Tribunal Federal (STF), instância máxima da justiça do país, informou num comunicado que o seu presidente, o juiz Dias Toffoli, apresentou sintomas de Covid-19 e está internado.

"Toffoli foi hospitalizado no sábado, 23, para drenagem de um pequeno abcesso. A cirurgia transcorreu bem e na noite do mesmo dia, o juiz apresentou sinais respiratórios que sugeriram infeção pelo novo coronavírus, devendo permanecer internado para monitorização", lê-se no comunicado assinado por Marco Polo Dias Freitas, secretário de Saúde do STF.

ESPECIAL CORONAVÍRUS