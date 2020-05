Festival de Cinema de Veneza mantém as datas e vai realizar-se em setembro 

O Festival de Cinema de Veneza vai manter as datas inicialmente previstas e vai realizar-se entre os dias 2 e 12 de setembro.

O governador da região do Veneto justifica a decisão com a contínua redução do número de vítimas da pandemia do novo coronavírus, em Itália.

O festival em Veneza é um dos poucos eventos culturais de massas que não foi adiado para 2021.

Como tantos outros setores, também a produção cinematográfica teve uma paragem forçada, por causa do novo coronavírus. O festival de Veneza deverá refletir esta realidade e a organização espera um número reduzido de presenças.

A 77.ª edição conta com a atriz Cate Blanchett como presidente do júri

A partir de 3 de junho, Itália prevê levantar as restrições para quem entra no país de forma a não ser obrigatório ficar em quarentena.

Itália regista quase 230 mil infetados e mais de 32 mil mortos, vítimas da Coivd-19.