Há 14 crianças internadas com Covid-19 no Hospital da Estefânia

O Hospital da Estefânia tem neste momento 14 crianças internadas com covid-19, duas das quais são bebés e inspiram mais cuidados médicos.

A SIC sabe que nenhuma terá sido infetada em ambiente escolar e a DGS recusa para já relacionar estes internamentos com o fim das medidas de contenção.

A Estefânia é o único hospital com crianças internadas neste momento. Por ser unidade de referência na covid-19 recebe doentes de vários hospitais do país, sobretudo da região de Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e Alentejo.