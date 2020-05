"Há um único propósito: não deixar que as pessoas vão dormir de estômago vazio"

Há vários séculos que são servidas refeições grátis a pessoas de todas as religiões no templo de Gurdwara Bangla Sahib, em Nova Deli, na Índia. Mais de 3 mil quilos de comida são cozinhados diariamente.

Perante a pandemia do novo coronavírus, muitos foram aqueles que ficaram sem emprego ou seus negócios e, por consequência, sem maneira de pagar pela alimentação. O objetivo do comité de gestão de gurdwaras sikh é agora dar refeições a estas pessoas, para que não vão dormir de estômago vazio.

Em Nova Iorque, o restaurante Eleven Madison Park, com três estrelas Michelin, tem feito refeições grátis para os mais necessitados. a maior parte da comida do restaurante é distribuído a partir da igreja metodista Salem United, no Harlem, onde são alimentadas entre 700 a 1.400 pessoas por dia.

No Sri Lanka, um casal decidiu aproveitar o casamento para distribuir prendas mais pobres. O casal, que tinha planeado fazer uma cerimónia num salão de festas, acabou a entregar porta a porta bens essenciais.