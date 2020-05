Itália regista 92 mortes e 300 novos casos de Covid-19 

Nas últimas 24 horas, Itália registou 92 mortes devido à Covid-19, num aumento em relação a domingo, quando foram anunciadas 50 vítimas mortais.

Foram ainda anunciados 300 novos casos de infeção, contra os 531 registados no domingo.

De acordo com as autoridades de saúde italianas, o número de mortes anunciado no domingo não contou com as vítimas mortais da Lombardia, a região mais afetada no país, devido a um erro técnico. As autoridades não esclareceram, no entanto, se a contagem desta segunda-feira incluiu as mortes do dia anterior na região, que foram 34.

Desde o final de fevereiro, Itália já registou 32.877 mortes por Covid-19, sendo o terceiro país do mundo com o maior número de vítimas mortais, depois dos Estados Unidos da América e do Reino Unido.

Ao todo, 230.158 pessoas foram infetadas, das quais 141.981 foram declaradas recuperadas. Há ainda 541 pessoas nos cuidados intensivos.

ESPECIAL CORONAVÍRUS