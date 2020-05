Pescadores de Matosinhos começam hoje a ser testados à Covid-19

Começam esta segunda-feira a ser testados os pescadores associados da Propeixe em Matosinhos no dia em que o ministro do Mar assina protocolos com o Politécnico de Leiria para a realização de testes aos pescadores de Peniche e da Nazaré.

Só na Póvoa de Varzim são 650 tripulantes a serem testados esta semana para a Covid-19 em vários locais já definidos do Molhe Norte.

Os testes vão ser feitos com ajuda da Cruz Vermelha para a recolha das amostras.

O regresso à pesca é assim preparado com novas regras de segurança e proteção devido à pandemia que obrigou grande parte dos pescadores a parar completamente ou a suspender a atividade.