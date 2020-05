Prevista para final de junho a retoma plena da Autoeuropa

A AutoEuropa retomou esta segunda-feira os três turnos de produção semanal. Depois do encerramento por causa da Covid-19, a reabertura da fábrica faz-se em várias fases.

Há cerca de um mês, reiniciou a linha com dois turnos de seis horas, de manhã e de tarde, e metade dos trabalhadores. Duas semanas depois aumentou estes dois turnos para as oito horas.

E a partir de hoje passou a ter três turnos, com a introdução do turno da noite. Há ainda centenas de trabalhadores em lay-off e só no final de junho, com o regresso do trabalho ao fim de semana, é que a fábrica de Palmela prevê retomar a produção plena.

Durante as semanas de atividade suspensa deixou de produzir mais de 17 mil automóveis.

Antes do regresso, os trabalhadores têm uma formação específica sobre as novas regras de segurança e higiene.