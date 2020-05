Primeira-ministra da Escócia critica Boris Johnson por manter Dominic Cummings no cargo

A primeira-ministra da Escócia disse que Boris Johnson se enganou ao manter o conselheiro Dominic Cummings no cargo, após quebrar o confinamento e ter viajado mais de 400 quilómetros com a família, já com sintomas de Covid-19.

Nicola Sturgeon garantiu que sabe do que fala, porque deixou cair a diretora-geral da Saúde da Escócia precisamente pelo mesmo motivo.