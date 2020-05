Vladimir Putin reaparece em reunião no Kremlin

O Presidente russo Vladimir Putin reapareceu esta segunda-feira no Kremlin após uma ausência durante o período mais forte da pandemia de covid-19, enquanto a Rússia se prepara para aliviar novas restrições impostas para conter a propagação da doença.

Desde há cerca de dois meses que Putin, 67 anos, trabalha quase em exclusivo na sua residência de Novo-Ogariovo, na região de Moscovo, e em regime de videoconferência.

Esta segunda-feira, a Presidência russa anunciou que o chefe de Estado recebeu no Kremlin o diretor-geral da companhia de caminhos de ferro russos, Oleg Belozerov.

No entanto, um porta-voz da Presidência afirmou não saber se está previsto que Putin retome o seu trabalho a tempo inteiro no Kremlin.

Segundo a sua agência oficial, o Presidente russo deslocou-se pela última vez às instalações oficiais em 09 de maio, para as celebrações da vitória contra a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial.

Diversos altos responsáveis russos foram contaminados pelo coronavírus, em particular o primeiro-ministro Mikhail Mishustin e o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Na segunda-feira, Peskov, 52 anos, disse à agência noticiosa Tass que saiu do hospital onde foi admitido em meados de março por dupla pneumonia, precisando que retomaria o trabalho a partir do seu domicílio.

Desde o início de fevereiro que foram adotadas diversas precauções para proteger Putin do coronavírus.

Em particular, era verificada a temperatura dos responsáveis e dos jornalistas que assistiam a acontecimentos em que marcava presença.

Vladimir Putin começou a trabalhar na sua residência no início de abril, após o responsável de um hospital moscovita que tratava doentes com a covid-19 ter registado um teste positivo dias após um encontro que manteve com o Presidente.

Rússia ultrapassa 350 mil casos de Covid-19

Com mais de 350 mil infetados e pouco mais de 3.600 mortos, a Rússia tem o 3.º maior número de casos positivos do mundo e uma das mais baixas taxas de mortalidade do planeta.

Uma aparente discrepância que está a levar vários especialistas a questionarem a veracidade dos dados revelados pelo Kremlin e a contagem das vítimas mortais.

O governo de Vladimir Putin nega qualquer manipulação das estatísticas e diz que o mérito é das medidas de restrição e dos cuidados médicos prestados aos doentes.

O vice-primeiro-ministro Dmitri Tchernychenko declarou esta segunda-feira que o Governo iria começar a levantar as restrições relacionadas com o turismo no interior da Rússia a partir de 01 de junho. As autoridades consideram, no entanto, ser demasiado cedo para se pronunciaram sobre viagens ao estrangeiro.

Em Moscovo, o centro da epidemia, as medidas de confinamento devem ser mantidas até ao final de maio.