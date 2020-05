Alemanha prolonga medidas de distanciamento físico até 29 de junho

A Alemanha vai prolongar as regras de distanciamento físico até 29 de junho, como medida para mitigar a propagação da pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus, anunciou o Governo da chanceler Angela Merkel.

De acordo com um comunicado divulgado pelo executivo alemão, citado pela agência France-Presse (AFP), podem estar juntas "em locais públicos" até dez pessoas ou duas famílias.

Berlim também recomendou à população que o número de pessoas com os quais se está em contacto seja "o mais baixo possível", para controlar a disseminação do SARS-CoV-2.

As reuniões ao ar livre têm de ser privilegiadas, sublinha o Governo.

Em relação às reuniões em espaços fechados, as "regras de higiene e distanciamento físico também têm de ser aplicadas". Por exemplo, o "número de pessoas tem de ser fixado" de acordo com a capacidade de cada espaço para manter o distanciamento entre as pessoas e tem haver "ventilação suficiente" para arejar os locais.

Este prolongamento foi baseado na avaliação do número de novos contágios no país, que continua baixo um mês depois das "primeiras medidas de alívio", sublinha a nota.

Contudo, medidas adicionais estão em cima da mesa onde "a dinâmica regional de infeções justifique a necessidade".