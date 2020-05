O coronavírus já infetou mais de 5,6 milhões de pessoas e matou quase 350 mil em todo o mundo.

O centro da pandemia está, neste momento, na América Latina onde, em vários países, a população está revoltada e tem havido manifestações e confrontos com as autoridades.

O Peru, o Chile, a Bolívia e a Argentina, estão entre os países mais atingidos pela pandemia, na América do Sul. No Peru e no Chile, o número de infetados tem crescido a uma média superior a quatro mil novos casos, todos os dias.