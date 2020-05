Covid-19: Novos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo decorrem de focos localizados

A Direção-Geral da Saúde admite que a situação em Lisboa e Vale do Tejo é complexa, com quase 11.360 pessoas em vigilância ativa das autoridades e focos da doença de um e do outro lado do Tejo.

A DGS anunciou esta terça-feira-feira a existência de 1.342 mortes e 31.007 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.330 para 1.342, mais 12, enquanto o número de infetados aumentou de 30.788 para 31.007, mais 219, o que representa um aumento de 0,7%.

O número de casos recuperados subiu de 17.822 para 18.096.

Há 513 doentes internados, menos 28 em relação a ontem. 71 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos um face a segunda-feira.