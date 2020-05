Itália regista 78 mortes e 397 novos casos de Covid-19 

Nas últimas 24 horas, Itália registou 78 mortes por Covid-19, contra as 92 anunciadas no balanço do dia anterior. Já o número de infetados subiu 397, comparando aos 300 registados na segunda-feira.

Desde o início de fevereiro, 32.955 pessoas morreram devido à pandemia do novo coronavírus, fazendo de Itália o terceiro país do mundo com mais vítimas mortais, depois dos Estados Unidos da América e do Reino Unido.

Ao todo, 230.555 pessoas foram infetadas, das quais 52.942 continuam com a doença e 144.658 já recuperaram. Há ainda 521 pessoas nos cuidados intensivos, contra as 541 registadas na segunda-feira.

ESPECIAL CORONAVÍRUS