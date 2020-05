Nicarágua lança livro em que se compara à Suécia no combate à pandemia

O Governo da Nicarágua apresentou hoje o seu "Livro Branco" sobre a Covid-19, baseado num "equilíbrio entre a pandemia e a economia", comparando o país com a Suécia.

No denominado "Livro Branco Nicarágua fase à pandemia de COVID-19: Uma estratégia singular", apresentado perante os embaixadores em Manágua e representantes do país no estrangeiro, o governo do presidente Daniel Ortega explicou o seu modelo, que, afirmou, está "baseado na realidade nas condições do país".

Seguindo o documento, a política face à pandemia baseia-se na recuperação de "uma economia debilitada pela tentativa de golpe de Estado de abril de 2018", como classificou o levantamento popular contra Ortega, que provocou centenas de mortes entre os contestatários.

"Os países do mundo vão ter de combinar a defesa contra o coronavírus com o funcionamento da sociedade, tal como a Nicarágua e a Suécia fizeram desde o princípio", acentuou-se.

O Governo considera falos os "enterros 'express'", que se veem diariamente no país, os desfalecimentos repentinos das pessoas nas ruas ou os 2.323 casos de contaminação registados pelo independente Observatório Cidadão Covid-19, que incluem 465 mortos.o executivo da Nicarágua admite apenas 279 contaminados e 17 mortos no país.

