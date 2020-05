O descontrolo sanitário dos mercados de animais 

A verdade é que não há certezas sobre o nascimento do novo coronavírus, sobrando histórias sobre um homem que comeu um morcego.

Tudo o que se sabe é que os primeiros casos foram detetados na cidade chinesa de Wuhan, em dezembro de 2019, mas não se consegue saber quem foi o paciente zero, nem como foi infetado.

Alguns dos primeiros casos tinham relação com o mercado de animais, mas não todos. Perante isto, parece certo que as condições de certos mercados na China, Tailândia ou Vietname são fonte de preocupação para as autoridades de todo o mundo.

O descontrolo sanitário é apenas o reflexo mais perigoso de um negócio que as autoridades chinesas garantem que vão controlar ou mesmo eliminar.

ESPECIAL CORONAVÍRUS