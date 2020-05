Polémica com assessor de Boris Johnson já levou a baixa no Governo

O primeiro-ministro britânico anunciou, na segunda-feira, a reabertura do comércio não essencial, em Inglaterra, no dia 15 de Junho, mas as atenções estão centradas numa polémica.

O principal assessor de Boris Johnson desrespeitou o confinamento obrigatório e fez uma viagem de 400 quilómetros, o que levou alguns deputados conservadores a pedirem a sua demissão.

Esta terça-feira, demitiu-se o sub-secretario de Estado para Escócia, Douglas Ross, que diz recusar-se a passar a mensagens aos seus eleitores de que eles é que estão todos errados e o assessor é que está certo.