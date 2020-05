Príncipe Carlos preocupado com o futuro da cultura

O Príncipe Carlos está preocupado com o futuro da cultura no Reino Unido, devido à pandemia do novo coronavírus.

A uma rádio britânica apelou para que se encontre um caminho para revitalizar o setor. Por toda a Europa, tenta-se reencontrar o equilíbrio possível.

ESPECIAL CORONAVÍRUS