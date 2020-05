Putin diz que pico da pandemia já passou e a parada da vitória de 1945 será em junho

O Presidente russo afirmou esta terça-feira que a Rússia passou o pico da Covid-19 e anunciou que a parada militar de comemoração do 75.º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazi, adiada devido à pandemia, será realizada a 24 de junho.

Segundo a televisão russa, Vladimir Putin, que falava no final de uma reunião com o ministro da Defesa, Serguei Choigou, salientou que, segundo os especialistas sanitários, o pico do novo coronavírus na Rússia, o terceiro país com mais infeções do mundo, já pertence ao passado e que a situação "continua estável".

"Segundo os especialistas, o pico pode ser considerado passado", referiu Putin.

Sobre a parada militar, inicialmente prevista para 9 deste mês, Putin indicou ter já dado ordens para que a celebração se realize a 24 de junho.

"Ordenei o início da preparação da parada militar na capital russa e nas restantes cidades. Decorrerá a 24 de junho, porque nesse dia, em 1945, decorreu a lendária e histórica parada dos vencedores, quando pela Praça Vermelha desfilaram aqueles soldados que combateram na batalha por Moscovo e defenderam Leninegrado, lutaram em Estalinegrado, libertaram a Europa e tomaram Berlim de assalto", referiu Putin.

Nesse mesmo dia, e também por ordem de Putin, será realizada a parada naval nas principais bases da frota russa.No entanto, advertiu, se os especialistas em saúde não a considerarem conveniente, a marcha, em que tradicionalmente Putin participa, será novamente adiada.