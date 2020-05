As regras para visitas nas prisões em tempos de pandemia

Estão já definidas as regras para retomar as visitas aos presos a partir de junho. O uso de máscara é obrigatório, as visitas passam a ser marcadas e duram no máximo meia hora.

À SIC, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais diz que dos mais de 1.200 reclusos que viram a pena ser perdoada, quatro já regressaram à cadeia por terem cometido novos crimes.

Os serviços prisionais receberam outras 34 pessoas que não cumpriram as regras de saída precária e ainda três reclusos que regressaram à cadeia por vontade própria.