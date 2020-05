Covid-19: Utentes e funcionários de lar no Fundão testados após confirmação de caso

Os utentes e funcionários do Lar de Alpedrinha, no concelho do Fundão, estão a ser testados depois de uma idosa de 95 anos ter acusado infeção por Covid-19.

O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Alpedrinha, Carlos Bragança, esclareceu que nenhum dos utentes e funcionários têm sintomas da doença.

O lar ainda não tinha aberto as portas a visitas e a instituição garante que tem cumprido todas as regras de segurança e higiene.