Estado de emergência na Suíça termina a 19 de junho

O governo suíço anunciou esta quarta-feira o fim do estado de emergência a 19 de junho e uma série de medidas de relaxamento do confinamento, como a permissão de ajuntamentos espontâneos até 30 pessoas, a partir de sábado.

Além disso, a partir de 06 de junho, vão ser possíveis manifestações públicas ou privadas de até 300 pessoas, uma medida que vai permitir que certas organizações internacionais numerosas presentes em Genebra, como as Nações Unidas (ONU), recuperem alguma normalidade.

Agora, com apenas 10 a 15 novas infeções diárias - contra as mais de 1.000 registadas em meados de março -, "a Suíça renasce", afirmou a Presidente do país, Simonetta Sommaruga, na apresentação dessas decisões.

"Agora sabemos que é possível controlar e conter o vírus. É por isso que o Conselho Federal decidiu uma série de medidas de alívio para 06 de junho", acrescentou.

A partir dessa data, todos os estabelecimentos de entretenimento e lazer, como os casinos e jardins zoológicos, poderão receber pessoas novamente, assim como as piscinas e estabelecimentos de ensino profissional, secundário e universitário.

Teleféricos e atrações turísticas, como os parques aquáticos e pistas de trenós, também podem reabrir, assim como os salões eróticos e os serviços de prostituição, que podem retomar a atividade.

Também voltam a ser possíveis competições desportivas na presença de espetadores. No entanto, para os desportos de contacto físico constante, como a luta livre, judo ou danças de salão, as competições estão proibidas até 06 de julho.

Apesar disso, os treinos vão ser autorizados novamente a partir de 06 de junho, inclusive para desportos que requerem contacto físico.

Por fim, o Governo anunciou a intenção de restaurar a livre circulação de pessoas e a liberdade de viajar entre todos os Estados do espaço Schengen até 06 de julho. Os controlos de fronteira com a Alemanha, Áustria e França vão ser suspensos a 15 de junho.

A Suíça, que não estabeleceu um confinamento tão estrito como outros países europeus, começou a suavizar as medidas de combate ao novo coronavírus a 27 de abril.

Escolas, lojas, restaurantes e museus já reabriram, apesar das medidas de distância física e higiene permanecerem em vigor.

A partir de 06 de junho, a limitação de grupos de quatro pessoas nos restaurantes será suspensa, mas esses estabelecimentos terão de fechar à meia-noite, assim como as discotecas e bares, que terão de manter uma lista de presenças.

Até agora, a Suíça conta com 30.776 infetados pela covid-19, que já provocou a morte a 1.649 pessoas, num país com cerca de 8,5 milhões de habitantes.

A 16 de março, o Governo descreveu a situação como "extraordinária", para poder emitir medidas nacionais de emergência, cujo estado vai terminar a 19 de junho.