Marítimo regista novamente resultados negativos nos testes ao coronavírus

Os jogadores, a equipa técnica e restante 'staff' do Marítimo tiveram, uma vez mais, resultados negativos nos testes de rastreio ao coronavírus, anunciou esta quarta-feira o clube madeirense da I Liga portuguesa de futebol.

Os testes haviam sido realizados na segunda-feira no Estádio do Marítimo e os próximos serão "realizados de acordo com o protocolo estabelecido para a retoma da competição, cujo pontapé de saída está agendado para a próxima semana", informou a formação 'verde rubra'.

O Marítimo tem o regresso à competição marcado para 04 de junho, no Funchal, diante do Vitória de Setúbal, pelas 19:00, num duelo em que os 'verde rubros' ocupam a 15.ª posição, com 24 pontos, menos quatro do que os sadinos, 12.ºs classificados.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas - Jogos Olímpicos Tóquio 2020, Euro 2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Escócia, Bélgica e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 03 de junho. A Liga alemã foi retomada em 16 de maio.

A I Liga vai ser reatada sob fortes restrições e sem público nos estádios em 03 de junho, com o encontro entre Portimonense e Gil Vicente, naquele que vai ser o primeiro dos 90 jogos das últimas 10 jornadas, até 26 de julho.

Após 24 jornadas, o FC Porto lidera a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica.

Além do principal escalão, também a final da Taça de Portugal, entre Benfica e FC Porto, integra o plano de desconfinamento face à pandemia de covid-19, ainda em data e local a designar.