Portugal já fez mais de 770 mil testes de diagnóstico à Covid-19

Portugal já fez mais de 770 mil testes de diagnóstico de covid-19 desde o início de março e conseguiu "passar a barreira" dos 20 mil em 15 de maio, revelou hoje o secretário de Estado da Saúde.

"Desde o dia 1 março, foram realizados mais de 770 mil testes diagnóstico de covid-19", número apurado depois de "uma atualização do número de amostras processadas por todos os laboratórios", disse António Lacerda Sales, durante a conferência de imprensa diária para atualização de informação sobre a pandemia em Portugal.

Segundo o governante, Portugal conseguiu "mesmo passar a barreira dos 20 mil testes diários" no passado dia 15 e "já foram feitos em maio mais testes que no mês de abril".

Em relação a testes positivos, "a situação não é igual em todo o país", frisou, referindo que na passada segunda-feira, do total de testes feitos nas regiões do país, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou 7% de testes positivos, a do Norte 4%, a do Algarve 2% e as regiões da Madeira, dos Açores e do Alentejo registaram 0%.

"No total nacional, desde o dia 11 de maio, a percentagem de resultados positivos foi sempre inferior a 5%", sublinhou António Lacerda Sales.

Transferidos mais de 4.200 doentes para unidades de cuidados continuados

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, confirmou esta quarta-feira que foram transferidos 4.250 doentes dos hospitais para unidades da redes de cuidados continuados integrados, permitindo libertar camas de doentes que já não exigiam internamento hospitalar.

A situação na Grande Lisboa continua a ser a mais complicada com surtos em bairros e fábricas, casos dispersos e infeção comunitária.