Utentes regressam ao Lar do Comércio após duas semanas

59 utentes do Lar do Comércio regressaram esta quarta-feira à instituição, depois do espaço ser desinfetado e reorganizado.

Desde o início da pandemia morreram 23 idosos com Covid-19 nesta instituição.

O Ministério Público está a investigar, mas o presidente do lar sublinha que tudo foi feito pelo bem-estar dos utentes.