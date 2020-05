Depois de meses paradas, as companhias aéreas começam a anunciar despedimentos em massa. As principais transportadoras e as low cost já dispensaram mais de 80 mil pessoas.

O número só não é maior porque há países que decidiram conceder apoios às companhias de bandeira. A Alemanha resgatou a Lufthansa com 9 mil milhões de euros e a França e a Holanda fizeram o mesmo com a Air France e a KLM, com uma ajuda de quase 13 mil milhões.