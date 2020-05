Covid-19: Merkel alerta para efeitos a longo prazo sobre a pobreza

A chanceler alemã, Angela Merkel, pediu esta quinta-feira para que se atue de imediato no combate à covid-19 e advertiu para os efeitos negativos a longo prazo sobretudo em África e no conjunto dos países em desenvolvimento.

"É o momento de atuar e há que o fazer agora. Mas também de pensar que o impacto da pandemia [do novo coronavírus] perdurará a longo prazo", afirmou a chanceler alemã numa intervenção na cimeira virtual das Nações Unidas sobre financiamento e ajuda ao desenvolvimento face à covid-19.

Merkel destacou o compromisso do Governo alemão com o multilateralismo e o papel relevante tanto das Nações Unidas como do Banco Mundial (BM), enquanto "veículos dos mecanismos de solidariedade", e a comunidade internacional.

A cimeira virtual foi aberta pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, que apelou ao alívio da dívida de todos os países em desenvolvimento ou de outros recursos que necessitem para impulsionar um plano de recuperação coordenado à escala global.

Na cimeira participam vários chefes de Estado e de Governo de todo o mundo para discutir novas necessidades de financiamento para as políticas de desenvolvimento num contexto de pandemia.

As Nações Unidas propuseram procurar ações coletivas para responder de forma urgente em seis áreas, entre elas o problema da dívida soberana.