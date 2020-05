Governo sul-coreano recua. Seul volta a impor medidas de restrição

Um foco de contágio num centro de distribuição de Seul motivou a rápida ação do Governo sul-coreano.

"O Governo decidiu reforçar todas as medidas de quarentena na zona da capital durante duas semanas", explicou Park Neung-Hoo, ministro da Saúde sul-coreano.



Quase um mês depois do levantamento das primeiras restrições, museus, teatros e parques públicos voltam a encerrar na região de Seul. As empresas também vão ser incentivadas a promover o teletrabalho.

Apesar do aumento de novos casos, a Coreia do Sul tem sido apontada como exemplo no combate ao vírus.