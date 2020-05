No Japão, as autoridades temem as consequências sociais e psicológicas da crise profunda. Com as previsões a apontar para um recuo de 22% da economia japonesa no segundo trimestre, temem-se os efeitos secundários da subida descontrolada do desemprego.

Nos últimos 15 anos o país conseguiu reduzir a taxa de suicídio em quase 40%, mas a conquista está agora ameaçada pela iminente crise económica provocada pelo novo coronavírus.