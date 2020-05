Covid-19: Reino Unido regista mais 324 mortes em 24 horas

O Reino Unido registou mais 324 mortes nas últimas 24 horas, somando 38.161 óbitos durante a pandemia de covid-19, anunciou esta sexta-feira o ministro das Finanças, Rishi Sunak, durante a conferência diária de imprensa do governo sobre a crise.

O aumento é inferior às 377 mortes registadas na quinta-feira relativamente ao dia anterior, e reflete a tendência constante de redução da mortalidade observada desde meados de abril.

Desde quinta-feira foram diagnosticados mais 2.095 infetados, contribuindo para os 271.222 casos de contágio verificados até agora no Reino Unido.

Preparação para a segunda fase de desconfinamento

Embora se mantenha no segundo nível mais alto de uma escala de cinco relativamente à situação da pandemia no país, o governo britânico está a preparar-se para passar à segunda fase do fim do confinamento na segunda-feira, com a reabertura parcial de escolas primárias.

O alívio inclui o encontro de grupos de até seis pessoas em parques ao ar livre, incluindo para piqueniques e churrascos, e em jardins privados, mas mantendo o respeito pelo distanciamento social.

Estas medidas aplicam-se a Inglaterra, pois, devido à autonomia da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, os regimes de confinamento têm regras e calendários distintos nas diferentes regiões do Reino Unido.

A partir de hoje, é permitido na Escócia o encontro ao ar livre de grupos de até oito pessoas de dois agregados familiares, a reabertura de lojas de jardinagem e centros de reciclagem e a prática de alguns desportos, como o golfe, bem como o reinício de trabalhos da construção civil.