Transavia France retoma voos para Portugal a partir de 15 de junho

A Transavia France anunciou que vai retomar os voos para Portugal a partir de 15 de junho, de Lyon e Nantes para Faro, Porto e Lisboa, com as ligações de Paris e Montpellier previstas para dia 26.

Em comunicado, a companhia aérea low-costdo grupo Air France-KLM referiu que a partir de 15 de junho "abrirá as suas primeiras ligações para Portugal (Faro, Lisboa e Porto) de Lyon e Nantes e, a partir de 26 de junho, de Paris-Orly e Montpellier".

"Os voos serão retomados progressivamente em função do levantamento das restrições nas fronteiras", indicou a empresa, adiantando que "a partir de 26 de junho novos destinos e rotas serão propostos aos passageiros em Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Croácia, Irlanda e Islândia".

No total, a empresa prevê realizar 25% do seu programa de voos. A companhia aérea indica ainda que "a ampliação progressiva, e com precaução, do programa de voos está sujeita à evolução da epidemia em cada país".

A Transavia France deu ainda conta de medidas que irá tomar na operação para maximizar a segurança, sendo que no 'check-in' os passageiros terão que chegar "duas horas antes do voo para permitir o cumprimento estrito das regras sanitárias", haverá o uso obrigatório de máscaras, a "limpeza reforçada dos balcões de 'check-in' e entrega automática de bagagem", a "disponibilização de gel hidroalcoólico nas zonas de 'check-in' e de embarque" e gestão de filas de espera, entre outras medidas.

No embarque, será medida a temperatura dos passageiros e estes serão organizados de forma a reduzir o contacto.

Durante o voo, a tripulação terá máscaras, haverá gel hidroalcoólico e será garantida a filtragem de ar "a cada três minutos com filtros HEPA, que garantem uma filtragem idêntica à dos blocos operatórios".

No dia 26 de maio, a empresa anunciou que "a partir de 4 de junho, a Transavia voa de Amesterdão para seis destinos: em Portugal (Faro e Lisboa), Grécia (Atenas, Heraklion e Tessalonica) e Espanha (Málaga)".