Treinador do Leicester recorda dificuldades para andar e respirar quando esteve infetado

Brendan Rodgers, treinador do Leicester, disse esta sexta-feira em entrevista à BBC que contraiu covid-19 no início da paragem da Premier League de futebol e que passou por grandes dificuldades para conseguir andar e mesmo respirar.

"Mal conseguia andar, lembrei-me do que tinha sentido quando escalei o Kilimanjaro", afirmou o treinador da equipa que segue no terceiro lugar do campeonato inglês de futebol.