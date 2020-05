Vietname espera receber Fórmula 1 em novembro

As autoridades vietnamitas esperam receber uma jornada do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em novembro, depois de o evento ter estado originalmente previsto para o passado mês de abril, informou esta sexta-feira a imprensa daquele país asiático.

A pandemia de covid-19 obrigou a adiar a estreia do Vietname como palco de uma corrida de Fórmula 1 devido ao encerramento de fronteiras que foi decretado para combater o novo coronavírus.

No entanto, as autoridades locais vão solicitar autorização à Federação Internacional do Automóvel (FIA) para a realização da corrida em 22 de novembro.

Em cima da mesa, informa o portal oficial de notícias VnExpress, estão duas possibilidades: realizar a prova sem público, como previsto noutros países, ou apenas com público local nas bancadas.

Até ao momento, foram cancelados ou adiados dez dos 22 Grandes Prémios previstos para esta temporada.A FIA pretende arrancar com o Mundial em 05 de julho, na Áustria, mas aguarda ainda uma decisão das autoridades locais.

