Brasil é o 5º país do mundo com mais mortes por Covid-19

Os números continuam a ser arrasadores: nas últimas 24 horas, o Brasil contabilizou 1124 mortes e cerca de 27 mil novos casos de infeção: o maior número diário de casos registado desde o início da pandemia no país.

Entretanto, a Polícia Federal Brasileira quer ouvir Jair Bolsonaro no caso sobre as alegadas interferências do Presidente no orgão policial.

Ao Supremo Tribunal federal foram também pedidos mais 30 dias para concluir o inquérito que foi aberto depois das denúncias do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro.