Testes em massa nos setores mais afetados em Lisboa e Vale do Tejo

Vão ser reforçadas as medidas na região de Lisboa e Vale do Tejo para tentar conter os surtos e as cadeias de transmissão.

O Governo anunciou testes em massa aos trabalhadores dos setores mais afetados.

Os contactos de risco vão ser obrigados a ficar em confinamento.