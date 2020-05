O país entra amanhã na última fase de abertura, que foi adiada uma semana na Área Metropolitana de Lisboa, onde continuam encerrados os centros comerciais, as lojas do cidadão e as superfícies com mais de 400 metros quadrados.

As empresas de construção civil e trabalho temporário podem funcionar, mas com regras apertadas.

Este travão na reabertura deve-se ao aumento de novas infeções na região de Lisboa