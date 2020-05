DGS diz que não há casos de curados que tenham voltado a contrair o vírus

A Direção-Geral da Saúde diz que não há casos de doentes curados que tenham voltado a contrair a doença.

O Governo está a ponderar chamar profissionais de saúde pública de outras zonas do país para reforçar o SNS em Lisboa e Vale do Tejo. O número de novos casos voltou a subir, sobretudo na periferia da capital, com destaque para os concelhos de Lisboa, Loures, Odivelas e Amadora.

Este domingo foi anunciada a morte de uma jovem, entre os 20 e os 29 anos, que além da infeção tinha uma situação clínica complexa. É a segunda morte em Portugal nesta faixa etária.