Com quase mil mortes nas últimas 24 horas, o Brasil ultrapassou a França e é o 4º país do mundo com mais vítimas mortais por Covid-19.

A par da crise sanitária, o país enfrenta uma forte crise económica, com o aumento do desemprego e da fome.

Em várias favelas estão a ser distribuídos cabazes, com alimentos e produtos de limpeza, numa altura em que os bens essenciais se tornaram escassos para grande parte dos moradores destes bairros.