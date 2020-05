O Presidente da República pediu na tarde deste domingo aos portugueses, sobretudo os mais jovens, que cumpram as medidas de segurança decretadas pelas autoridades de saúde.

Marcelo Rebelo de Sousa disse que é importante não passar do "8 para o 80" e lembrou que as normas sanitárias valem para todos. Afirmou ainda que o aumento no número de novos casos coloca em risco a imgem do país, até a nível internacional.