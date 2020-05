Sobrinho do rei belga contraiu o vírus numa festa ilegal em Espanha

O sobrinho do Rei Filipe ficou infetado com o novo coronavírus depois de ter dado uma festa ilegal em Espanha. Um dia depois do evento que juntou pelo menos 27 pessoas, o príncipe começou a apresentar sintomas.

Os participantes, agora em quarentena, arriscam uma multa que pode chegar aos 10 mil euros e serão alvo de uma investigação. Terão violado o limite máximo de 15 pessoas decretado pelo Governo e a proibição de viagens entre províncias.