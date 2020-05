O Presidente dos Estados Unidos anunciou que vai adiar a cimeira do G7 por causa da pandemia e já disse que pretende convidar outros países a participar na reunião, reagendada para setembro.

Donald Trump disse que o grupo dos países mais industrializados já não representa corretamente o que se passa no mundo e mostrou interesse em convidar a Rússia, a Coreia do Sul, a Austrália e a Índia para se juntarem a uma cimeira alargada no outono.