PSP alerta: "agravamento da situação poderá levar a nova suspensão do campeonato"

A poucos dias do regresso do campeonato de futebol, a Polícia de Segurança Pública alerta para a possibilidade de uma nova suspensão da prova caso as regras sanitárias e de distanciamento não se verifiquem.

Por isso, os agentes vão estar atentos a ajuntamentos de adeptos para assistirem aos jogos, nomeadamente no exterior dos estádios.

Claque do FC Porto quer ir a Famalicão apoiar a equipa

Os Superdragões pretendem ir a Famalicão apoiar o FC Porto na quarta-feira, no regresso do campeonato. O líder da claque portista diz que querem estar à saída do hotel, no trajeto e do lado de fora do estádio, a apoiar a equipa durante os 90 minutos.

Fernando Madureira afirmou ainda que vão tentar cumprir ao máximo as recomendações da Direção-Geral da Saúde.