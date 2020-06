Esta segunda feira é marcada pela terceira e última fase do plano de desconfinamento, onde para além da reabertura das grandes superfícies comerciais, com a exceção da Área Metropolitana de Lisboa, os alunos do pré-escolar também regressaram aos estabelecimentos de ensino.

Sendo um grupo profissional mais envelhecido, o sindicado de professores de Lisboa defende que todos os profissionais do setor deveriam ter sido testados.