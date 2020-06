Covid-19: Registados 34 casos positivos na obra do Monumental, em Lisboa

Entre as seis grandes obras onde foram identificados casos positivos de covid-19 está a do Monumental, no Saldanha, em Lisboa.

Contactada pela SIC, a empresa proprietária do edifício assume que, desde que foi decretado o estado de emergência, as autoridades detetaram na obra 34 infetados.

Em resposta escrita, a empresa disse ainda que as obras de remodelação continuam com a possível nomalidade.

O novo Monumental deverá voltar a abrir as portas no início do próximo ano, já muito diferente do que foi o cineteatro Monumental, inaugurado em 1951, como obra modernista e símbolo da cultura lisboeta até ser demolido em 1984.