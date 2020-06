Os técnicos de emergência médica recusaram-se na segunda-feira a entrar nas ambulâncias que não foram desinfectadas, depois de no inicio do mês, as viaturas e as fardas terem deixado de ser descontaminadas pela GNR.

O sindicato diz que o INEM não acautelou a segurança, que respondeu alegando que a higienização é uma competência dos técnicos.