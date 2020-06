Desportivo das Aves testa negativo e mantém jogador infetado em isolamento

Os futebolistas, equipa técnica e outros funcionários do Desportivo das Aves acusaram negativo na quarta ronda de despistagem à Covid-19, anunciou o último classificado da I Liga, que mantém em isolamento o único jogador infetado.

"Ao cabo da quarta testagem à Covid-19, o departamento médico do clube informou hoje que os testes realizados ontem deram todos resultados negativos. O jogador que acusou positivo no domingo mantém-se como a única exceção e continua em quarentena, devidamente isolado dos restantes profissionais do clube, até poder realizar novos testes", lê-se em comunicado publicado no site oficial na Internet.

Ao abrigo do protocolo estabelecido para o reinício da I Liga, os plantéis de Desportivo das Aves e Belenenses SAD submeteram-se na terça-feira à primeira fase de despistagem obrigatória, com um período de antecedência de 72 horas do encontro da 25.ª jornada, que assinala o reatamento da prova, suspensa desde 12 de março devido à Covid-19.