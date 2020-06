"A Luz de Judá" é um filme que junta as comunidades judaica e católica no apoio ao combate à pobreza criada pela pandemia do novo coronavírus.

As receitas do filme de Luís Ismael vão reverter para várias instituições, uma delas é o centro social de Nossa Senhora da Conceição, no Porto, que distribui refeições por pessoas carenciadas e sem-abrigo.