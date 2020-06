Liga de clubes decreta minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19

Os nove jogos da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol vão ser antecedidos de um minuto de silêncio, em homenagem às vítimas da covid-19, informou esta quarta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), em comunicado.

"A Liga Portugal decretou um minuto de silêncio em todos os jogos da ronda 25 da I Liga, em memória das vítimas da covid-19, que, até ao momento, retirou a vida a mais de seis milhões de pessoas, à escala mundial", pode ler-se na nota emitida pelo organismo.

Apesar de reconhecer o "momento de regozijo" pela retoma do campeonato, parado desde março, devido à crise mundial de saúde pública, a LPFP vincou que não se esquece "daqueles que, mais ou menos diretamente, foram tocados pela pandemia".

A I Liga de futebol regressa hoje, após quase três meses de paragem, sem público nas bancadas, com um rigoroso protocolo sanitário e testagem regular aos jogadores ao novo coronavírus e com os jogos ao final da tarde e noite, maioritariamente durante a semana.

O arranque da 25.ª jornada aconteceu em Portimão, com o embate entre Portimonense e Gil Vicente, às 19:00, antes de o líder FC Porto jogar no reduto do Famalicão, às 21:15.

Os campeonatos de futebol de França, Escócia, Bélgica e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para hoje.

A Liga alemã regressou em 16 de maio.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 380 mil mortos e infetou quase 6,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 2,7 milhões de doentes foram considerados curados.