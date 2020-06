Mais dois infetados com coronavírus na Sonae do Cartaxo

Há mais dois casos positivos de coronavírus na empresa Sonae, na unidade do Cartaxo, elevando o total de infetados para três.

São os resultados dos restantes testes aos trabalhadores, depois de se saber, na segunda-feira, que havia um empregado infetado.

Não é a primeira vez que a Sonae lida com um surto numa das instalações. De recordar que na unidade da Azambuja foram registados mais de 170 infetados.

A Câmara do Cartaxo, presidida por Pedro Magalhães Ribeiro, afirma que a empresa está a adotar "medidas de prevenção de contágio", salientando que as indicações da Direção-Geral da Saúde estão "a ser cumpridas e que é fornecida informação aos trabalhadores (...), quer através do sistema interno de som, quer através de informação afixada em português e inglês".