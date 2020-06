Oeiras recebe Cinema em Drive-in

São sete dias de cinema com o ecrã ao ar livre, no Jardim Municipal de Oeiras, em que os espectadores ficam dentro dos próprios carros.

No total, o local recebe 100 viaturas que são estacionadas em locais devidamente assinalados. O som do que está a passar no ecrã fica disponível numa frequência de rádio.

A iniciativa é de entrada gratuita, mas a lotação já está esgotada até domingo, o último dia. "O Meu Espião", protagonizado por Dave Bautista, o vencedor do Óscar de Melhor Filme "Parasitas", o filme de terror "IT 2" ou o de super-heróis "Homem-Aranha: Longe de Casa", são algumas das longa-metragens que fazem parte do cartaz.

A Comic Con Portugal está a pensar replicar o evento noutros locais.